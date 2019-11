Iordania: Cinci persoane, printre care trei turişti străini, rănite într-un atac 'In jurul pranzului, un barbat a atacat cu cutitul turisti, un ghid, precum si un politist al Sigurantei generale care incerca sa-l aresteze', la Jerash, la circa 50 km nord de Amman, a indicat purtatorul de cuvant intr-un comunicat. 'Ranitii au fost transportati la un spital si atacatorul a fost arestat imediat', a adaugat el. O sursa de securitate a declarat pentru Reuters ca trei dintre victime au cetatenie spaniola. Jerash este celebru pentru ruinele sale romane. Inregistrari video postate pe retele sociale arata o femeie cazuta la pamant care sangereaza, si o alta femeie cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

