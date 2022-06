Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a declarat ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu considera ca are vreun sens o astfel de masura. „Mai multe taxe in plus inseamna mai multa saracie pentru fiecare dintre noi. O suprataxare ar duce la preturi mari, pentru ca in economia reala,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu crede ca are vreun sens o astfel de masura.„Mai multe taxe in plus inseamna mai multa saracie pentru fiecare dintre noi. O suprataxare ar duce la preturi mari, pentru ca in economia reala, firmele…

- PSD va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei, supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contributie pentru…

- Dupa ce, in urma cu o zi a vorbit despre supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Președintelui Romaniei, social democrații revin joi, cu precizarea ca aceasta se refera la veniturile salariale din sistemul bugetar. PSD a revenit cu un nou comunicat de presa in care anunța ca a…

- In acest sens, PSD va supune spre dezbatere in coalitie de guvernare urmatoarele propuneri: 1) Supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul Presedintelui Romaniei; 2) Supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, respectiv o cota de impozitare…

- Reducerea inechitaților sociale și solidaritatea sociala reprezinta scopul principal al reformarii sistemului fiscal, propusa de Partidul Social Democrat, a anunțat, ieri, deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv, pe pagina sa de Facebook. Astfel, conform parlamentarului social-democrat, PSD a facut o…

- Social- democrații susțin reformarea sistemului fiscal, motivand ca actualul model nu este unul echitabil. In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in cadrul Coaliției de guvernare: Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Președintelui Romaniei; Supraimpozitarea pensiilor…

- In acest sens, PSD a facut urmatoarele propuneri in coalitia de guvernare: 1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Presedintelui Romaniei; 2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depasesc consistent pensia medie din Romania; 3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate…