- Katy și Ionuț de la Insula Iubirii au avut parte de un parcurs greu la intoarcerea in țara. Katy și-a dorit sa se mute in București, iar cei doi s-au desparțit. Tot Katy a fost cea care i-a dat mesaje ispitei Marius.

- Au fost zile fierbinti si agitate pe Insula Iubirii. Cu noi tentatii, tensiuni, deziluzii si rasturnari de situatii, care au facut ca emotiile participantilor la cel mai dur test al fidelitatii sa fie mai intense ca oricand si mai greu de controlat.

- Locul de vis in care trebuiau sa isi testeze relatia s-a transformat rapid intr-un cosmar pentru unii dintre participantii la Insula Iubirii, emisiune difuzata in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. In doar doua saptamani, relatii pe care le credeau pentru toata viata s-au destramat, unii…

- Cerasela a fost in prim-plan la ceremonia focului din aceasta seara de la Insula Iubirii sezonul 6. Fetele și-au spus parerea despre ea, dupa ce aceasta a avut o opinie dura cu privire la Cristina.

- Cu fiecare zi petrecuta pe Insula Iubirii, reality show difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1, testul devine din ce in ce mai dramatic si mai provocator. Fiecare ceremonie a focului ii face pe participanti sa isi puna intrebari esentiale despre sentimentele lor, iar pe unii dintre…

- Dupa doar 9 zile petrecute pe Insula Iubirii, aseara, in cel mai nou episod Insula Iubirii s-au incalcat deja primele limite peste care nu se poate trece si s-au luat primele decizii ce lovesc poate iremediabil cuplurile.

- Celia și Bogdan formeaza de mai mult timp un cuplu și au venit impreuna la „Insula Iubirii” pentru a-și testa fidelitatea. Insa, cei doi și-au dat seama ca se iubesc prea mult și nu pot sta departe unul de celalalt. Bogdan și Celia formeaza un cuplu sudat, bazat pe iubire, iar ediția trecuta i-a surprins…

- Rusia va deschide luni un coridor umanitar pentru ca civilii sa paraseasca combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, potrivit agenției de presa Interfax, citata de Sky News. Rapoartele au aratat ca incetarea focului a avut loc de la ora 11:00 GMT, iar orice civil din uzina ar fi putut pleca…