Stiri pe aceeasi tema

- PSD boicoteaza moțiunea de cenzura, deși a susținut ca-l va da jos pe Cițu. Parlamentarii PSD au lipsit de la ședința Birourilor Permanente Reunite. Astfel, conducerea Parlamentului nu a reușit nici azi sa decida cand va fi dat votul pentru rasturnarea Guvernului Cițu. Este a doua incercare de acest…

- Orban a fost intrebat de jurnalisti cum le raspunde reprezentantilor PNL care au criticat faptul ca el a convocat atat de repede sedinta Birourilor permanente reunite vineri seara, la cateva ore dupa depunerea de catre USR PLUS si AUR a textului motiunii de cenzura."Ii sfatuiesc sa citeasca regulamentul…

- Dupa ce ședinta pentru stabilirea calendarului moțiunii a fost reprogramata a doua oara din lipsa de cvorum in Parlament, liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook ca „pare ca USL (n.red. partid din urma cu 10 ani, in care s-au unit PSD+UNPR+PNL) revine in forța”.„Din…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului a fost suspendata, din lipsa de cvorum, fiind amanata pentru luni, informaza Agerpres . In aceasta sedinta ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS.…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00. Motiunea de cenzura “Demiterea…

- UPDATE ora 23:40 – Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00. Motiunea…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00. Motiunea de cenzura „Demiterea…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului, anunța Agerpres. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00.…