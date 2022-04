Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Curții de Apel din Ploiești a preluat ancheta privind avionul care s-a prabușit in județul Prahova. In evenimentul care s-a produs in ziua de sambata, 26 martie 2022, a fost implicat un avion de acrobație. La bord se afla o singura persoana, Dan Ștefanescu, un pilot cu o foarte mare experiența.…

- Pilotul care a murit sambata, dupa ce avoinul sau s-a prabușit, se numea Dan Stefanescu, pilot de acrobații aeriene cu mare experiența. El avea peste 16.000 ore de zbor la activ și era instructor pe avioane Boeing 737, potrivit Ministerului Apararii Nationale.

- Un avion Boeing 737-800, in care se aflau 133 de persoane,, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV.Avionul a decolat la ora locala 13:15 (5:15 GMT) și zbura intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Guangzhou…

- Un avion Boeing 737 s-a prabușit luni dimineața in China. La bordul aeronavei care aparținea companiei China Eastern Airlines erau 133 de persoane. Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei China Eastern s-a prabușit, luni dimineața, in sudul Chinei. Avionul zbura de la Kunming la Guangzhou. La bord…

- Dusan Uhrin Jr., chemat de suporteri la Dinamo pentru a salva echipa de retrogradare, e resemnat cu ideea ca roș-albii n-au cum sa evite locul de „baraj”, pe care se afla in acest moment. Cehul și-a prezentat concluziile la finalul derby-ului pierdut de Dinamo in fața Rapidului, scor 1-3. Cehul a revenit…

- Familiile celor opt oameni care și-au pierdut viața in urma catastrofei aviatice din județul Constanța trec prin momente greu de imaginat, dupa ce i-au pierdut pe cei dragi. Inca nu se știu condițiile care au dus la prabușirea aeronavei MiG-21 LanceR și a elicopterului IAR 330-Puma, pornit in cautarea…

- Politia locala a declarat ca printre persoanele decedate se numara trei turisti olandezi, doi turisti chilieni si doi membri peruani ai echipajului.Avionul s-a prabusit in apropiere de aerodromul Maria Reiche din orasul Nazca, a declarat Juan Tirado, pompier in cadrul Companiei 82 de pompieri. "Nu exista…

- FCU Craiova a pierdut, scor 2-3, partida sustinuta luni seara, la Ovidiu – Constanta, in fata Farului Constanta. Aceasta a fost disputa care a „inchis” etapa a 22-a din Liga 1. A fost un joc in care combatantele si-au impartit reprizele, prima fiind adjudecata clar de gazde, a doua de oaspeti. Repriza…