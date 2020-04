Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Incepand de luni, atributiile presedintelui Casei Nationale de Pensii sunt preluate de Tomita Murgoci, secretar…

- Guvernul a finalizat procedurile de adoptare si implementare a masurilor economice de sprijin pentru companiile si angajatii afectati de criza COVID, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, potrivit Agerpres. „Prin aprobarea in sedinta de Guvern a normelor de aplicare in ceea ce priveste…

- Nicolae Dragos Garofil a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata joi in Monitorul Oficial.Anterior, Garofil a detinut functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. De asemenea,…

- Mihail-Dan Dojana a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Atributiile lui Dojana au fost preluate, potrivit deciziei, de…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat ca se va autoizola in urma confirmarii coronavirusului la senatorul liberal Vergil Chitac, care a participat la sedinta BPN al PNL. "Ma voi izola la Vila Lac 1", a spus vineri Orban. Acesta a anuntat ca nu…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.In textul deciziei se precizeaza ca Bodu va avea atributii in domeniul financiar-fiscal. Printr-o…

- Tony Avramescu Gruia Romani a fost numit secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban. Romani este fost ziarist, cu studii la Universitatea Columbia, cetațean cu dubla cetațenie, romano-americana, specializat in piețele de capitalTot in cadrul Cancelariei prim-ministrului,…