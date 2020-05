Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…

- Avocatul Gheorghe Piperea a analizat decretul pentru prelungirea starii de urgența semnat de președintele Klaus Iohannis. Piperea arata ca odata emis acest decret va permite autoritaților sa rechiziționeze bunuri sau sa cheme persoane fizice pentru a presta servicii de interes public.Citește…

- Șeful Cancelariei prim-ministrului - Ionel Danca a anunțat ca Guvernul a aprobat o hotarare de implementare a normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta.„A fost adoptata o hotarare…

- Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care vizeaza domeniul ordinii si sigurantei publice, fiind inasprite amenzile pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta. De asemenea, a prelungit valabilitatea unor documente, pentru a evita deplasarea cetatenilor la ghisee. In plus,…