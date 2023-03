Ion Țiriac s-a enervat la conferință. A urlat la un angajat Ion Țiriac (83 de ani) a avut o reacție furioasa la adresa unui angajat in timpul conferinței de presa de la patinoarul Allianz-Tiriac Arena. Prezent la un eveniment legat de hocheiul juvenil la patinoarul Allianz-Țiriac Arena, Ion Țiriac a fost protagonistul unui moment tensionat in cadrul conferinței de presa. Din cauza ca nu a existat microfon in randul reporterilor prezenți, Ion Țiriac a avut mari dificultați sa auda intrebarile jurnaliștilor. In repetate randuri le-a solicitat acestora sa repete mai tare intrebarea pentru a auzi. La un moment dat, s-a enervat și a țipat la organizatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (83 de ani) a avut o reacție furioasa la adresa unui angajat in timpul conferinței de presa de la Patinoarul Allianz-Tiriac Arena. Prezent la un eveniment legat de hocheiul juvenil la Patoniarul Allianz-Țiriac Arena, Ion Țiriac a fost protagonistul unui moment tensionat in cadrul conferinței…

- Veniti la Buzau pentru a pune bazele filialei Partidului Verde, liderii si copreședinții de la nivel national - LAVINIA COSMA și MARIUS LAZAR, au sustinut o conferinta de presa, impreuna cu alti membrii ai organizatiei județene a Partidului Verde. In aceeasi zi, cei mentionati mai sus s-au deplasat…

- Politic In conferința de presa comuna, Eugen Pirvulescu și Victor Dragușin au anunțat ca Dedeman vine la Alexandria martie 16, 2023 13:16 Astazi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul municipiului Alexandria, Victor Dragușin, și senatorul PNL, Eugen Pirvulescu, au anunțat ca a fost semnat…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa, in perioada 17 18 februarie 2023, la cea de a 59 a editie a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen MSC2023 , eveniment anual de traditie, axat pe politici de securitate internationala si unul dintre cele mai importante forumuri pentru dezbateri…

- Apelul vine in urma unor informatii potrivit carora, intr-o conferinta de presa, mai multi medici ar fi contestat pandemia de COVID-19, dar si vaccinarea impotriva noului coronavirus."Colegiul Medicilor din Romania face apel la o comunicare responsabila in privinta tratamentelor pentru COVID-19, precum…

- Demisie surprinzatoare la Consiliul Județean Satu Mare. Ciprian Tișe, consilier in cabinetul vicepreședintelui Oliviu Buzgau, și-a dat demisia in semn de protest pentru ca se plictisea la serviciu. Barbatul spune ca, timp de 5 luni, cat a fost angajat la Consiliul Județean, a fost platit cu 6.500 de…

- Anul 2022 se incheie cu o clasare ”de vis” pentru CSM Petrolul: locul 1 in ierarhia la zi a Conferinței din care face parte! Chiar daca poziția e imposibil de pastrat (ploieștenii au 8 victorii și 3 eșecuri, in 11 partide, iar U. Cluj are 8 victorii și un eșec, din 9 partide), totuși, este un final…