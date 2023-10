Stiri pe aceeasi tema

- Fitch reconfirma profilul individual de credit al Bucureștiului la "a", patru trepte deasupra ratingului Romaniei BBB-, confirmand eforturile de a stabiliza financiar municipalitatea, afirma primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

- Anunt devastator al lui Ion Tiriac! Magnatul vine cu dezvaluiri dureroase care vor produce mari controverse. Vezi AICI anuntul devastator facut de catre Ion Tiriac... Planul de investitii al celui mai bogat roman a fost devoalat chiar de catre fostul jucator de tenis.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a participat azi la conferința de deschidere a celei de-a XXVI-a editie a Festivalului International "George Enescu" debuteaza duminica, la Sala Palatului din Bucuresti. Ea susține ca Festivalul Enescu ramane cel mai prestigios ambasador cultural al statului roman:”Am…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat luni ca datoria curenta a Bucurestiului este zero, iar datoria pe termen lung este de 3 miliarde de lei. "In acest moment datoria curenta este zero. Datoria pe termen lung este 3 miliarde de lei. (...) Toate statele, toate primariile au datorii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca isi doreste sa fie, din nou, la alegerile locale de anul viitor, candidatul partidelor de dreapta pentru functia de edil al municipiului Bucuresti. El arata ca a raspuns, la finalul lunii trecute, in cadrul unui raport, tuturor preocuparilor liberalilor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a raspuns la Digi24 premierului Marcel Ciolacu, care a declarat recent ca edilul Bucureștiului „a condamnat sute de mii de locuitori sa se spele luni intregi cu apa rece”.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va menține prețul plafonat la energie și in aceasta iarna. El a lansat și un atac la adresa primarului Nicușor Dan pentru faptul ca foarte mulți bucureșteni nu au acces la apa calda”Asiguram decontarea unor plați pentru furnizorii de energie și ne dorim ca sistemul…

- Acum cațiva ani, un prosop alb devenea simbolul central al unor imagini cu iz de amantlac ce au facut furori in spațiul public. Acum, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a imitat pe Marica, insa, in cazul sau, accesoriul i-a jucat ceva feste. Cum a fost fotografiat edilul, in vacanța cu familia.…