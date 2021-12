Stiri pe aceeasi tema

- IMG, companie din cadrul grupului Endeavour care produce evenimente sportive si de divertisment, a incheiat un acord cu Super Slam Ltd si afiliatii sai pentru a achizitiona turneul de tenis Mutua Madrid Open, detinut pana in prezent de omul de afaceri Ion Tiriac, si turneul de golf Acciona Open de…

- Ion Tiriac a batut palma pentru vanzarea turnelui de tenis de la Madrid, pe care il detine din 2009, catre americanii de la IMG, o companie din grupul Endeavour. Tranzacția ar urma sa fie finalizata in prima parte a anului viitor, informeaza GSP.ro.„Tranzacția este de așteptat sa se incheie in primul…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, Nr.4 mondial, s-a retras miercuri de la Turneul Campionilor la tenis, competitia de final de sezon din circuitul ATP, care se desfasoara la Torino (Italia), inaintea celui de-al doilea meci al sau, din cauza unei dureri la cotul drept, au anuntat organizatorii, citati de…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari, care se desfasoara, saptamana aceasta, in BT Arena din Cluj-Napoca. In runda…

- Jucatoarea romana Irina Begu (61 WTA) s-a calificat miercuri seara in turul secund al turneului de tenis feminin WTA 1000, de la Indian Wells, invingand-o in primul tur pe franceza Fiona Ferro. In meciul...

- Fostul jucator de tenis Ilie Nastase considera ca pozitia pe care o ocupa in acest moment Simona Halep in clasamentul WTA nu mai conteaza, de vreme ce a fost la un moment dat numarul 1 mondial. "Nu mai conteaza acum pe ce loc este Simona Halep, daca a fost odata pe locul 1. Aia conteaza. Ca este acum…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 11 mondial, a confirmat participarea la turneul Transylvania Open (WTA) care va avea loc in octombrie, au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook a competitiei de la Cluj-Napoca. ''Dubla campioana de Grand Slam si-a confirmat oficial prezenta…