- Rivaldo, fost mare internaE›ional brazilian, care a cA¢E™tigat bronzul alAƒturi de naE›ionala E›Aƒrii sale la Jocurile Olimpice din 1996, a vorbit despre visul Simonei Halep (29 de ani, 3 WTA) de a cuceri o medalie la Tokyo. Cu aproximativ patru luni A®nainte de statul Jocurilor Olimpice de la Tokyo,…

- Patricia Ešig (26 de ani, 61 WTA) va avea parte de un meci tare A®n primul tur al turneului de la Dubai, care A®ncepe luni, 8 martie, fAƒrAƒ Simona Halep la start. Patricia o va A®nfrunta pe Jelena Ostpaneko (23 de ani, 51 WTA). Letona e fostAƒ cA¢E™tigAƒtoare la Roland Garros, turneu unde s-a impus…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca a fost prezent la Institutul Cantacuzino in momentul cand s-a vaccinat Simona Halep pentru ca a dorit sa ii multumeasca pentru ce a facut pentru Romania si crede ca prin gestul ei poate convinge si alte persoane sa se vaccineze,…

- Mats Wilander (fost multiplu campion de Grand Slam și expert Eurosport) a vorbit despre succesul obținut de Naomi Osaka la Australian Open (al doilea titlu la Melbourne și al patrulea major din cariera). Suedezul este de parere ca nipona nu are rivala pe terenurile hard și ca multe alte titluri de GS…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka (Japonia, nr. 3 WTA) s-a calificat in semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Melbourne, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (nr. 71 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida a durat numai 66 de minute, iar Osaka devine astfel prima…

- Victoria de astazi a Simonei Halep și calificarea in Optimile de finalaa este o performanța, dar nu surprinzatoare. Surprinzator este posibilul adversar din Optimi. Este vorba de poloneza Iga Swiatek. Swiatek are deja un avantaj in fața jucatoarei noastre, dupa victoria de la Roland Garros, scor 6-1,…

- Sorana Cirstea (30 de ani, 68 WTA) a fost eliminata in turul 3 de la Australian Open. Cehoaica Marketa Vondrousova (21 de ani, 20 WTA) s-a impus categoric, scor 6-2, 6-4, dupa o ora și 27 de minute de joc. Simona Halep - Veronika Kudermetova e liveTEXT AICI, de la ora 10:00 Sorana Cirstea nu a reușit…

- Sorana Cîrstea a plecat, miercuri, spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial. Pe aeroport, sportiva noastra a fost întrebata și despre vaccinul anti-Covid-19.Sorana a avut un raspuns clar, numarul 71 WTA precizând…