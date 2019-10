Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, sustine ca deputatul PNL, Ion Stefan, propus ministru al Dezvoltarii in guvernul Orban, ar figura in evidentele municipalitatii cu o casa de 94 de mp edificata pe un teren de 910 mp, casa construita ulterior nefiind declarata la primarie, astfel ca deputatul…

- Ministrul propus la Dezvoltare Ion Stefan raspunde intr-o postare pe Facebook acuzatiilor primarului orasului Focsani conform carora nu a platit impozit pentru locuinta de 910 metri patrati pe care o detine, spunand ca a gresit, ca va remedia situatia si va plati retroactiv, el remarcand insa ca in…

- 'Legea este lege pentru toata lumea! Am gresit, imi recunosc greseala si voi remedia situatia, voi plati tot ceea ce este de platit la Primaria Focsani pentru casa in care locuiesc. Am actionat cu buna credinta, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primarie. Nu sunt dintre cei…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe pagina personala de Facebook imagini din incinta spitalului de Boli Psihice Borsa din judetul Cluj care indica situatia unitatii medicale, precum si conditiile improprii in care stau internati pacientii. Deputatul recunoaște ca exista un corp nou de cladire,…

- Deputatul social-democrat semnaleaza un lucru extrem de periculos: in plina criza a pestei porcine, cei de la PNL organizeaza serbari campenești, contrar prevederilor legale, in localitați afectate de acest virus. Este și cazul Praznicului de Pita Noua de la Pecica, organizat de Consiliul Județean Arad,…