Ion se calugareste Lui Ion i s-a parut ca cel mai bun lucru e sa se calugareasca. Si fiindca alta manastire nu era pe acolo s-a dus la Manastirea Tacerii. Cand a ajuns, staretul i-a zis: – Poti ramane cat vrei aici la manastire cu o singura conditie: nu vorbesti nimic decat daca te intreb eu.Trece un an si staretul ii zice:– Acum poti sa spui doua cuvinte.– Patul tare!– A, bine voi pune sa ti-l schimbe.Dupa inca un an:– A mai trecut un an, acum poti sa mai zici doua cuvinte.– Mancarea rece.– A, bine o sa se rezolve.Mai trece un an: – Ai din nou dreptul la doua cuvinte.– Eu renunt.– Asta-i cel mai bun lucru, fiindca… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

