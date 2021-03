Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Ion Iliescu, care a implinit miercuri 91 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat anti-Covid, informeaza Realitatea Plus . Fostul președinte Ion Iliescu a precizat ca se simte bine dupa vaccinare. „M-am vaccinat și m-am simțit bine. Nici nu am resimțit ceva dupa vaccinare. Pentru varsta pe…

- Fostul președinte Ion Iliescu, care a implinit miercuri 91 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat anti-Covid și ca se simte bine. Acesta a declarat pentru Realitatea PLUS ca nu a avut reacții adverse.

- Simona Halep, numarul trei WTA, s-a vaccinat miercuri dimineața cu serul produs de Pfizer. ”Imi doream dar tot timpul am emotii, insa am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine”, a declarat Simona Halep Faptul ca sportiva a fost imunizata cu Pfizer, deși are 29 de ani, a starnit controverse in…

- Iosif Rusu, un barbat de 105 ani, din Cluj, s-a vaccinat in urma cu cateva zile anti-COVID-19 și a devenit cea mai varstnica persoana care s-a imunizat impotriva virusului. Omul nu are boli cronice sau alegii și se simte bine dupa imunizare, potrivit presei locale Actual de Cluj . Varstnicul a fost…

- Naturalistul britanic David Attenborough, in varsta de 94 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid-19, relateaza BBC. Nu este cunoscut ce vaccin a primit cunoscutul realizator si prezentator de televiziune, avand in vedere ca in Marea Britanie trei seruri au primit aprobare pentru utilizare…

- Cantaretul galez Tom Jones, in varsta de 80 de ani, a anuntat ca a fost vaccinat impotriva Covid-19 in Marea Britanie. Dupa ce a cantat in emisiunea „Jools' Annual Hootenanny” de Anul Nou, el a spus: „Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand…

- Dintre cei 19,3 milioane de rezidenți inregistrați in 2019 in Romania, 18,7% sunt in varsta de 65 de ani și peste, iar dintre aceștia 25% au 80 de ani și peste, ambele grupuri alcatuind practic universul de populație cel mai vulnerabil, ca segment de varsta, in fața Covid-19.La un ritm de aprovizionare…

- Marea Britanie a dat, marți, 8 decembrie, startul oficial al campaniei de vaccinare anti-COVID. Pritre primele persoane imunizate se numara și Martin Kenyon, un batran in varsta de 91 de ani, potrivit CNN."Am sunat la spital si le-am spus: «As vrea sa fiu vaccinat, faceti vaccinuri, nu? Am vazut la…