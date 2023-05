Fostul presedinte Ion Iliescu afirma in mesajul transmis duminica, la 33 de ani de la infiintarea Serviciului de Protectie si Paza (SPP), ca SPP este un pilon al democratiei romanesti, avand, institutional, o contributie egala cu a altor structuri in a asigura echilibrul si evolutia societatii noastre, modelata dupa aspiratii occidentale. Amintind ca a colaborat impecabil cu reprezentantii acestei institutii, Iliescu numeste angajatii SPP ”un pilon important in definirea normalitatii si sigurantei Romaniei”.

