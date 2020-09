Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu atenționeaza ca rezultatele votului de duminica sunt, din nou, prezentate eronat in presa ca fiind urmari ale unei revoluții la vor și ca lucrurile nu stau de fapt așa.Redam integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro: „Intoxicarea presei occidentale pentru…

- Poliția face cercetari dupa ce un individ din Sectorul 1, implicat in numararea voturilor pentru primarie, a fost suprins cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Persoana respectiva a fost dusa la audieri. Imaginile au fost postate pe Facebook de Clotilde Armand, care a și…

- Partidul National Liberal surclaseaza PSD in obținerea mandatelor de primari va in urmatorii 4 ani primari. Potrivit rezultatelor parțiale, PNL va avea primari in 15 municipii resedinta de judet, fata de PSD, care are 14 mandate. Liberalii ocupa primul loc in ciuda infrangerilor din orașe tradiționale,…

- Publicistul Ion Cristoiu considera, intr-o analiza publicata pe cristoiublog.ro, ca lipsa cvorumului care a impiedicat votarea motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului Orban ar putea fi o strategie vicleana a liderului partidului, Marcel Ciolacu, prin care a incercat sa impace si capra, si varza.…

- Un epidemiolog francez, originar din Romania, a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre pandemia la nivel european și mai ales despre situația in care se afla Romania, in ultimele luni. Epidemiologul Mircea Sofonea a analizat situația actuala și a vorbit despre viitoarele vaccinuri care urmeaza…

- Guvernul grec a alungat in secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversandu-i pe mulți pana la marginea apelor grecești și apoi abandonandu-i in plute de salvare gonflabile și uneori supraincarcate, scrie ediția de luni a New York Times. Incepand cu luna martie, oficialii greci…

- Instituția condusa de Doina Gradea anunța filmari „grandioase” intr-un studio – un spațiu inchis – la Cerbul de Aur, in ziua in care a fost anunțat al șaselea caz de infectare cu Covid-19 in TVR. Comunicatul nu precizeaza cum va fi asigurata siguranța participanțilo, scrie Newsweek. „Anul acesta, proiectul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, luni, definitiv recursul Inspecției Judiciare in procesul cu prim-procurorul adjunct Bogdan Pirlog, de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București, conform portalului instanței. Bogdan Pirlog este procurorul care a deschis dosarul ”10…