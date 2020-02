Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Rodica Mandache si Mircea Rusu se afla printre personalitatile teatrului romanesc care vor fi recompensate de UNITER cu un premiu pentru intreaga activitate la gala din acest an, iar cel mai bun spectacol va fi ales dintre "Chiritza in concert", de Ada Milea, „Familia Addams”, de Razvan Mazilu,…

- Guvernul Orban trebuie sa plece pentru ca orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania, a scris, pe pagina sa de Facebook, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene. Totodata, liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata. …

- "Sunt ferm convins ca tema anticipatelor de fapt inseamna austeritate" Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica, la Târgoviste, ca PNL si Guvernul actual nu vor respecta legea pensiilor si nici pe cea care prevede cresterea salariilor…

- Președintele Federației Romane de Canotaj, dar și fostul șef al sportului romanesc timp de 13 luni, a fost prima invitata din 2020 la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro, și a tras un semnal de alarma in ceea ce privește viitorul nostru in sport.Vezi AICI toata emisiunea. ”Trebuie sa vrem…

- Ies la iveala informații exclusive! S-a aflat ce efect-dinamita va avea cutremurul asumat de Guvernul condus de catre premierul Ludovic Orban, pentru Romania.Conform unor date publicate in exclusivitate, eliminarea pensiilor speciale va... Citește AICI ce INSEAMNA pentru Romania eliminarea…

- Brandul international de fashion Tommy Hilfiger, prezent pe piata romaneasca prin distribuitorul exclusiv Tommy Hilfiger in Romania, compania Sarkk S.A, a lansat o noua colectie prin care vrea sa atraga categoria oamenilor de business.

- Pentru ca nu doar Romania este țara tuturor posibilitaților, o comuna din Franța a devenit primul loc din lume (cel mai probabil) unde localnicilor li s-a interzis sa moara in zilele de weekend și de sarbatori. Decizia a fost luata de o primarița, drept raspuns la o situația alarmanta cu care s-a tot…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat miercuri seara ca este timpul ca Romania sa se duca in directia in care vor s-o duca intreprinzatorii, oamenii cu initiativa. "Cred ca trebuie sa ne regandim complet atitudinea fata de tot ce inseamna om de afaceri, fata de tot ce inseamna societatea…