Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, cele trei formatiuni politice care au exprimat aceasta vointa au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului, structura Guvernului si, de asemenea, pozitiile care vor fi ocupate de cele trei formatiuni politice pentru cele mai importante functii in stat. In ceea ce priveste…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns vineri la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit în principiu ca Florin Cîțu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse participante…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns astazi la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit in principiu ca Florin Cițu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat surse participante la discuții. In condițiile in…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare ar putea fi reluate joi, dupa ce in ultimele doua zile cele trei formatiuni parca s-au indepartat si mai mult de obtinerea unui acord. Conducerea nationala a PNL a dat, aseara, un nou mandat de discutii cu doua variante de premier – Florin Citu…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”. „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea ce se intampla in Romania…

- Mesaj arogant și disprețuitor din partea vicepreședintelui PSD, Lia Olguța Vasilescu, la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Vasilescu este deranjata ca ministrul Muncii a spus despre PSD ca legea de marire a pensiilor cu 40% a fost data „din calcul electoral”. „Violeta, PSD a marit cu 76…

- Dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus ca va discuta cu bancile pe diferite scenarii in vederea prelungirii, dupa 1 ianuarie, a perioadei privind amanarea plații ratelor la credite, Florin Danescu, președinte executiv la Asociația Romana a Bancilor (ARB) a spus ca aceasta ar trebui facuta…

- Firmele care nu au mai achitat taxele catre bugetul de stat, din perioada starii de urgența, vor putea plati eșalonat, timp de 12 luni, darile catre buget, scrie Agerpres.Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata, in forma…