Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a facut apel la romanii din Diaspora sa nu vina acasa de sarbatorile pascale. Președintele atrage atenția ca am intrat „in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus”, și „este esențial sa fim toți conștienți de acest lucru, pentru ca vor veni momente cu o mare incarcatura emoționala, care ne vor testa solidaritatea și unitatea”. Redam integral declarația președintelui Klaus Iohannis: „Dragi romani, Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei…