- Presedintele a precizat ca autoritatile locale trebuie sa se implice mai mult in campania de vaccinare și sa se aduca vaccinul mai aproape de oameni. „Vrem accelerarea campaniei de vaccinare, trebuie sa aducem vaccinul cat mai aproape de oameni. De campanie depinde deschiderea completa a economiei.…

- Vaccinul impotriva Covid-19, produs de AstraZeneca, a fost exclus din campania de imunizare, din Norvegia, iar vaccinul de la Johnson&johnson a fost exclus temporar. Anuntul a fost facut de catre premierul norvegian Erna Solberg, relateaza dpa, conform Agerpres.

- Unul din patru spanioli a fost vaccinat cu cel putin o doza de vaccin impotriva Covid-19, au anunțat autoritațile din sectorul sanatații luni, transmite Reuters . Țara se afla in plin proces de accelerare a campaniei de vaccinare. In total, peste 12 milioane de oameni au primit o doza din cele patru…

- Zero protecție dupa prima doza cu vaccinul chinezesc Coronavac, arata un studiu realizat in Chile, țara care are una dintre cele mai avansate campanii de vaccinare de pe continentul sud-american. Campania de vaccinare din Chile, bazata in principal pe vaccinul Chinei, a demonstrat o eficacitate de 56,5%…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes în Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se îndreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape în totalitate, relateaza Mediafax.În Israel s-a derulat cea mai…