Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, eveniment comemorativ organizat anual de Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau, in care afirma ca trebuie facute eforturi suplimentare in privinta educatiei referitoare la genocidul romilor. "In fiecare an, la data de 2 august, aducem un omagiu memoriei a jumatate de milion de copii, femei si barbati romi care au fost ucisi in Europa in perioada Holocaustului. Acestia au fost victimele unui regim brutal, dezumanizant, care a promovat rasismul, antisemitismul, ura si intoleranta ca…