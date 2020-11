Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine incepand cu ora 17.00, o declaratie de presa, dupa sedinta de la Palatul Cotroceni cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne.Principalul subiect a fost cel al campaniei de vaccinare anti coronavirus.La intalnirea de la Cotroceni, care a inceput la ora 14,00,…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, luni, de la ora 17:00, dupa o ședința pe tema campaniei de vaccinare anti-Covid-19 la care participa ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Presedintele Klaus Iohannis are o sedinta, luni, cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, Nicolae Ciuca, Marcel Vela si Nelu Tataru, pentru a discuta despre campania de vaccinare anti-COVID-19, anbordata ca o problema de securitate nationala.

- Președintele Klaus Iohannis va avea, luni, de la ora 14:00, o ședința pe tema campaniei de vaccinare anti-Covid-19 la care vor participa ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- "In chestiunea vaccinarii, campania de vaccinare trebuie sa fie un succes si ca atare, dupa parerea mea, campania de vaccinare este o chestiune de securitate nationala. Pentru asta am convocat o sedinta pentru luni, la care vor participa, in afara de mine, ministrul Apararii, ministrul de Interne si…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, pentru a clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. Vezi și: Monica Pop: 'Este un popor in depresie. De sarbatori, fiecare familie trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, pentru a clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID. Seful statului a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute intalnirea de la Cotroceni. "In chestiunea…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința in care au fost evaluate masurile luate pe timp de pandemie, ședința la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU, Raed Arafat, managerii unor spitale…