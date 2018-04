Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am auzit de aceasta invitatie. Se vorbea de o mediere, nu are loc intre doua parti? Ca a decis domnul presedinte sa discute in prima faza cu BNR e decizia domniei sale. Daca se va transmite invitatia premierului, o sa vedem dansa ce decide, componenta echipei. E normal sa merg cu ea la orice…

- "Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul BNR", conform agendei de miercuri a sefului statului. Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seata ca a decis sa incerce…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, de la ora 12:00 cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, conform News.ro . “Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul…

- Presedintele Klaus Iohannis, care luni seara a iesit la o plimbare cu bicicleta prin Capitala, a declarat ca a decis sa incerce o mediere intre reprezentantii Guvernului si cei ai Bancii Nationale, pe care in zilele urmatoare in va chema la discutii la Cotroceni, el afirmand ca in ultima perioada “s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, transmite Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90 2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, citat de Agerpres.ro,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, in anul 2018,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a atras atenția Guvernului asupra impredictibilitații masurilor...