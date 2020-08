Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Klaus Iohannis a scris o postare pe pagina sa de Facebook in care explica de ce trebuie sa inceapa școala pentru a nu avea ”o generație pierduta. Klaus Iohannis, președintele Romaniei: ”Școlile se vor deschide pentru ca este inadmisibil sa avem o generație pierduta, chiar daca situația…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, luni, ca sunt șanse mici ca școala sa se redeschida la toamna, ea spunand ca cel mai bun scenariu va fi acela in care o parte dintre elevi vor veni fizic la...

- Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Invatatorului "Le uram astazi 'La multi ani!' invatatorilor, oameni care prin munca lor pun bazele educatiei scolare, generatie dupa generatie. Fiecare dintre noi isi aminteste primii ani de scoala si chipul invatatorilor care ne-au initiat in tainele…