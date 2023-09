Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, spune ca ridicarea oficiala a MCV reprezinta o reușita istorica pentru țara noastra. „Moment important astazi pentru Romania, odata cu ridicarea oficiala a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). E o reușita istorica pentru țara noastra…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat vineri despre decizia de ridicare a MCV ca lectia acestei experiente, care a durat 17 ani, este aceea ca statul roman are succes in obiectivele sale atunci cand toate cele trei puteri coopereaza, atunci cand toate institutiile coopereaza in atingerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania (MCV) arata ca tara noastra a raspuns eficient disfunctionalitatilor existente in sistemul judiciar. „Ridicarea MCV ne arata ca eforturile noastre, accelerate in ultimii ani, nu au fost…

- Inchiderea oficiala a Mecanismului de Cooperare și Verificare reprezinta un pas important pentru Romania și redeschide calea negocierilor pentru aderarea noastra la spațiul Schengen, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta puncteaza ca Romania trebuie sa joace dur."In prezent, nu mai exista…

- ”Acest eveniment se desfasoara intr-un moment istoric pentru democratia noastra si pentru intregul sistem judiciar din Romania, anume ridicarea oficiala a Mecanismului de Cooperare si Verificare, si ma alatur tuturor celor care v-au multumit pentru efortul depus pentru intreaga activitate derulata in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat, fiind o mare reusita pentru tara noastra. ‘Este oficial, este inscris: Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat. Este comunicarea Comisiei Europene de astazi.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, 15 septembrie ca inchiderea Mecanismului de Cooperare și Verificare pe justiție pentru Romania, dupa 15 ani, este „o mare reușita”, pentru care „s-a lucrat mult și intens”.„O zi foarte buna pentru Romania astazi. Probabil ați aflat, este oficial, MCV s-a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, inaintea summitului NATO de la Vilnius, ca va solicita Aliaților o prezența intarita pe flancul estic. „Adoptarea Planurilor de Aparare Regionala, inclusiv a celui care include Romania, reprezinta un element central, care va permite un raspuns eficient…