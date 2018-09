Iohannis: Primul politician sunt eu. Vă invit pe toți ''Am participat la invitația Let's do it Romania și este un inceput de campanie care va culmina pe 15 septembrie. Vreau sa ii felicit ca au fost cu mine astazi la aceasta acțiune de strangere a gunoaielor din Padurea Cernica. Avem țara extraordinar de frumoasa. Natura trebuie pastrata curata. E bine sa dam astfel de exemple. Sper ca in ziua cheie, pe 15 septembrie sa fie foarte mulți romani care participa la acțiune. Va invit pe toți sa participați. Este o acțiune pentru Romania. Am constatat ca tinerii sunt foarte deschiși pentru astfel de acțiuni. Haideți sa mișcam lucrurile impreuna. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

