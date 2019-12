Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj la Gala Asociatiei Municipiilor din Romania, in care arata ca noul Guvern si o noua majoritate parlamentara vor trebui sa corecteze nedreptatile din trecut in privinta problemelor din administratiile locale.



Mesajul a fost prezentat de catre Nicoleta Nicolae, consilier de stat la Cabinetul presedintelui, in contextul in care Presedintia a acordat acestui eveniment, pentru al treilea an consecutiv, Inaltul Patronaj.



"Din pacate, in ultimii ani, Romania s-a confruntat cu serioase dificultati de ordin financiar si legislativ,…