Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va conduce ședința de guvern in care va fi adoptat proiectul „Romania Educata”. Guvernul va adopta in ședința de astazi un memorandum privind implementarea proiectului „Romania Educata” si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie. Ședința de guvern va fi prezidata…

- Guvernul urmeaza sa adopte miercuri un memorandum privind implementarea proiectului ”Romania Educata” si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie, in cadrul unei sedinte la care si-a anuntat participarea si presedintele Klaus Iohannis. “Guvernul Romaniei isi asuma, prin prezentul…

- Guvernul urmeaza sa adopte miercuri un memorandum privind implementarea proiectului ''Romania Educata'' si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie, in cadrul unei sedinte la care si-a anuntat participarea si presedintele Klaus Iohannis. "Guvernul…

- „Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o alta componenta importanta a „Romaniei Educate”.Imi doresc un examen care sa poata evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca in societate și in viața, in general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare Guvernul isi va asuma prin memorandum tintele si obiectivele proiectului „Romania Educata”. El a adaugat ca va fi infiintat si un grup de lucru transpartinic care se va ocupa cu aspectele cadrului legislativ in vederea implementarii proiectului.…

- „Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o alta componenta importanta a „Romaniei Educate”.Imi doresc un examen care sa poata evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca in societate și in viața, in general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- "Celebram astazi Ziua Pamantului, iar tema aleasa in acest an este restaurarea planetei noastre, greu incercate ca urmare a activitaților și nevoilor, adesea excesive, ale oamenilor.Prin scoaterea unor ecosisteme valoroase din circuitul de exploatare și redarea lor catre natura, omenirea are șansa de…