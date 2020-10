Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la intalnirea liderilor UE de la Consiliul European, ca este dispus sa accepte noi ținte climatice “destul de ambițioase” pana in 2030, dar Romania sa fie lasata sa-și aleaga singura mixul de energie pe care il va folosi in perioada de tranziție, spre exemplu,…

- ''Regatul Unit nu a facut progrese suficiente. Este nevoie de accelerarea negocierilor. Este evident ca noi, UE, continuam pe calea inceputa. Ne dorim un acord cu Regatul Unit. Echipa de negociere a primit incurajari din partea noastra (...) Pentru Romania este necesar un acord pentru cetațenii noștri…

- Președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat din nou pe români, duminica, sa mearga la vot, spunbnând ca de cei pe care îi alegem astazi depinde cum arata spitalul sau școala.Iohannis a mers la vot la Sibiu în jurul orei 9.30, el fiind singur."Azi…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema fondurilor europene, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan și miniștrii Finanțelor și Fondurilor Europene. Iohannis a declarat, dupa intalnire, ca suma nu va fi folosita doar…

- Klaus Iohannis despre potențialul industriei auto din Romania Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, astazi la Craiova, potentialul industriei auto din România, punctând, cu prilejul unei vizite la Fabrica Ford, sansa dezvoltarii acestui domeniu cu ajutorul…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa, la finalul summit-ului vital de la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene au continuat toata noaptea negocierile dure pe tema Fondului de relansare economica post-pandemie. „Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, extrem de important…

- Dupa patru zile și patru nopți de negocieri „la sange” intre reprezentanții de la cel mai inalt nivel ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-a ajuns, in sfarșit, la un acord istoric in contextul redresarii economice. Președintele Klaus Iohannis a afirmat, marți dimineața, ca acest acord…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, ca nu s-a ajuns la un acord in ceea ce priveste bugetul multianual al UE si planul de relansare economica, duminica fiind ziua deciziva in acest sens. In ceea ce priveste Romania, Iohannis a apreciat ca lucrurile s-au negociat bine pana in acest…