- Președintele Klaus Iohannis ar putea promulga proiectul de lege privind dublarea alocațiilor copiilor. Intr-o declarație de presa, susținuta de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni, acesta a declarat ca nu se gandește sa refuze promulgarea actului normativ. Șeful statului a precizat ca termenul…

- Președintele Klaus Iohannis nu intenționeaza la acest moment sa nu promulge legea prin care alocațiile copiilor vor fi dublate, dar a precizat ca exista o analiza in curs cu privire la sursele de finanțare și sustenabilitatea proiectului.

- "Proiectul de lege are termen de promulgare 18 ianuarie. La momentul acesta nu intentionez sa refuz promulgarea. Proiectul se afla in analiza. Vorbim despre niste sume care nu sunt prinse in buget. La momentul acesta nu intentionez sa refuz promulgarea", a declarat presedintele Klaus Iohannis. …

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza dur la anuntul premierului Orban despre blocarea intrarii in vigoare a legii care prevedere dublarea alocatiilor pentru copii. Liderul PSD acuza PNL de dubla masura, dupa ce liberalii au fortat anul trecut dublarea alocatiilor, cand PSD…

- Președintele a promulgat bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale pe 2020, pe care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 si decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectele de lege pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. El a precizat ca au fost adoptate proiectul legii bugetului de stat, proiectul legii bugetului asigurarilor de stat pe anul…

- PSD va depune un amendament la legea bugetului de stat pe 2020 prin care propune dublarea alocatiilor pentru copii, iar, daca Guvernul isi va asuma raspunderea, social-democratii vor elabora un proiect de lege pe acest subiect, a anuntat, joi, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. „Din…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca cea mai mare realizare a mandatului sau a fost inlocuirea Guvernului PSD cu ''o putere pentru romani''. "Cea mai mare este chiar ultima, (...) respectiv inlocuirea puterii pesediste cu o putere pentru romani", a spus seful…