Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea guvernelor roman si spaniol va avea loc, cel mai probabil, in iunie anul acesta, a declarat, miercuri, ministrul spaniol de Externe, Arancha Gonzalez Laya, care a subliniat ca agenda sedintei va fi "in mare parte dedicata oamenilor", context in care a apreciat contributia comunitatii de romani…

- Premierul Florin Citu a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind evidentiat caracterul substantial al Parteneriatului Strategic dintre Romania si Spania si oportunitatile pentru dezvoltarea…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia omologului moldovean, Maia Sandu. Este prima vizita la nivel înalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu dupa preluarea mandatului de presedinte, în urma alegerilor din 15 noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza astazi o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitatia omologului sau moldovean, Maia Sandu, scrie agerpres . Aceasta este prima vizita la nivel inalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu dupa preluarea mandatului de presedinte, in urma alegerilor din 15 noiembrie…

- Klaus Iohannis va efectua marți, 29 decembrie, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului. Vizita președintelui Romaniei la Chișinau va oferi cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis face marti o vizita in Republica Moldova, la invitatia presedintelui Maia Sandu, urmand sa fie adoptata o Declaratie comuna prin care se urmareste consolidarea parteneriatului strategic bilateral. Vizita are ca obiectiv transmiterea unui puternic mesaj de sustinere pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca politicienii nu vor fi vaccinați cu prima tranșa de vaccin anti-COVID-19 care va ajunge in Romania. Iohannis a precizat, duminica, dupa o vizita la call-centerul DSP București de la Arena Naționala, ca vaccinarea in masa va incepe abia in primavara, in Romania.…