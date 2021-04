Iohannis, între NATO și Iisus Am pus fața in fața doua mesaje transmise de Klaus Iohannis poporului roman. Unul de sambata, 3 aprilie, iar celalalt din 4 aprilie. Primul era cu ocazia Paștelui catolic, al doilea cu prilejul aniversarii NATO. Ambele au o nota comuna. Despre romani, cat mai puțin. Vorbește președintele despre Paște. Te-ai fi așteptat la cuvinte frumoase, […] The post Iohannis, intre NATO și Iisus first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

