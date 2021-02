Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis declarat marti ca incepand de luni majoritatea copiilor merg fizic la scoala, in scenarii diferentiate in functie de numarul de imbolnaviri de COVID din fiecare localitate. El a precizat ca nu am scapat de pandemie si ca este nevoie sa continuam sa fim responsabili, dar…

- Potrivit unui sondaj IRES, 70% dintre parinți vor ca școala sa inceapa in format clasic, cu toți copiii in clase, insa 1 din 5 ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul online. Trei sferturi dintre parinții de copii de gradinița și elevi din preuniversitar ar dori ca școala…