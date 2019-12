Stiri pe aceeasi tema

- https://www.facebook.com/watch/?v=778483475988028 Președintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de Anul Nou, in care isi exprima increderea ca, in 2020, romanii vor ramane „insufletiti de visul pentru o Romanie mai buna”, dupa ce ”2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice”.…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- „Noi i-am oprit, noi impreuna cu romanii!” (romanii buni,desigur) Deși a fost dezamagit ca nu a caștigat din primul tur, așa cum i-au proorocit Ludovic și Bogdan, Iohannis nu a renunțat la un discurs agresiv și totalitar la incheierea rundei preliminare, la finalul careia a avut surpriza sa constate…

- Președintele Klaus Iohannis are un mesaj pentru romanii din diaspora, in ultima zi a campaniei electorale in Romania și prima zi de vot in diaspora. Iohannis le cere romanilor de peste hotare sa vina la vot ”pentru o Romanie normala”.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena…