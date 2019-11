Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis marti de parlament prin motiune de cenzura adoptata cu 63 de voturi, informeaza MOLDPRES, Agora.md si Radio Chisinau. Caderea guvernului...

- In cele cinci luni de la preluarea mandatului, Guvernul condus de Maia Sandu a facut progrese importante in implementarea reformelor necesare apropierii de Uniunea Europeana, in scopul promovarii valorilor democrației și statului de drept, in lupta impotriva corupției și asigurarea independenței…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reacționat dur la vestea ca Guvernul condus de Maia Sandu in Republica Moldova a fost demis."Demersul inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) de inlaturare a Guvernului Maia Sandu, intr-un moment esențial pentru reforma Justiției,…

- „Uniunea Europeana este gata sa creasca sprijinul financiar și suportul pe partea de consultare pentru a sprijini agenda ambițioasa de reforme a Guvernului", susține reprezentantul UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini. Oficialul…

- Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut, luni, o convorbire telefonica cu omologul sau britanic, Cristopher Pincher, care i-a dat asigurari ca „drepturile cetatenilor romani vor fi respectate, inclusiv in contextul materializarii scenariului unui Brexit fara acord".

- Daul a opinat ca in 100 de zile actualul guvern al Republicii Moldova nu poate repara ceea ce s-a distrus timp de mai multi ani, insa si-a exprimat speranta ca Partidul Socialistilor (PSRM) isi va onora angajamentul si va sustine reformele initiate de guvern. "Oamenii merita un sistem de…