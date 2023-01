Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 19 ianuarie 2023, o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen, la inițiativa parții austriece. Președintele Klaus Iohannis a transmis omologului austriac ca votul negativ exprimat de Austria in cadrul reuniunii…

- Ambasadorul Austriei in Romania nu a participat, marti, la intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati in Romania, in locul acesteia fiind prezent un adjunct, au precizat surse oficiale pentru News.ro. FOTO: arhiva Presedintele Klaus Iohannis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, avand in vedere poziția Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie 2022, din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul extraordinar…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (FOTO), a declarat, marti, ca Austria se opune integrarii Romaniei in Spatiul Schengen, transmite Digi24.ro. Cancelarul a facut aceste declaratii la Summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana (Albania). Sursele G4Media aratau ca ministrul de Interne Lucian Bode urma…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa acesta nu are un rol decisiv in formularea unei opinii a executivului. Hurezeanu afirma ca diplomația romaneasca…