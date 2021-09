Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie in care apare președintele Klaus Iohannis alaturi de interpretul de manele Sorinel Puștiu și alți cantareți de manele se viralizeaza pe Facebook. Fotografia ar fi fost realizata la New York. Fotografia in care apare Klaus Iohannis și Sorinel Puștiu alaturi de alți maneliști a fost postata…

