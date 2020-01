Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau israelian, Reuven Rivlin, o invitatie de a efectua o vizita in Romania in acest an, iar el a acceptat. Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere bilaterala cu presedintele Statului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis incepe, marti, vizita in Israel, urmand sa aiba o intalnire cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin. Seful statului efectueaza pana joi vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la dejunul oferit de presedintele american, Donald Trump, ca spera ca mai multe tari sa urmeze exemplul privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. "Va multumim pentru ca ne-ati…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca dejunul de lucru oferit de presedintele SUA, Donald Trump, tarilor care aloca 2% din PIB pentru Aparare este un semnal clar de apreciere, subliniind ca, din pacate, este vorba de un grup destul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis considera ca este bine sa se inceapa un proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg. El a subliniat ca Romania este hotarata sa se implice in aceasta…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie cu omologul american, Donald Trump, la receptia oferita de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham in onoarea sefilor de stat si de guvern participanti la reuniunea NATO. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit…

- Presedintele Iohannis a anuntat ca se va implica direct in modul de organizare a sportului romanesc. Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca are de gand sa se implice in organizarea sportului romanesc și a subliniat ca trebuie schimbat modul in care lucreaza federatiile, dar si ministerul cu federatiile.…