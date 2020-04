Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile se pregatesc sa anunte prelungirea starii de urgenta, cu inca o luna. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 16 martie, instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, timp de 30 de zile. Raed Arafat, secretarul de stat din MAI pentru situatii de urgenta, spune ca nu crede ca pana…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea…

- Contractele tuturor fotbaliștilor echipei din Liga 1 FC Hermannstadt au fost suspendate pe perioada starii de urgența.Decizia a fost anunțata printr-un comunicat, luni seara, de catre Consiliul de Administratie al clubului din Sibiu.''Masura vine ca o consecinta a faptului ca obiectul contractului incheiat…

- Primaria Targoviste a imputernicit 130 de agenti constatatori pentru verificarea respectarii masurilor de izolare la domiciliu, precum si a celorlalte interdictii impuse in aceasta perioada prin decretul militar, ca parte a instituirii Starii de Urgenta in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca a decretat stare de urgența in Romania, pentru 30 de zile, din cauza coronavirusului. Bucureștenii nu s-au speriat de acest anunț și au fost prezenți pe...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. "Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru o pentru o perioada de 30 de zile", a spus seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, luni, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte decretarea starii de urgenta, in Romania, pe fondul crizei noului coronavirus si ce presupune acest lucru. Potrivit legislatiei, respectiv Ordonanta nr 1 din 1999, starea de…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat decretarea starii de urgența in Romania, incepand de saptamana viitoare. Declarațiile LIVE TEXT ale lui Iohannis: – In primul rand felicitari noului Guvern și le doresc mult succes. Apreciez in mod deosebit votul care s-a dat azi in Parlament. Astazi din Parlamentul…