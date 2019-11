Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ce Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca președintele se vede „sef de lagar de concentrare” unde PSD-istii sunt bagați „la reeducare”, ca pentru a reeduca „pe cineva, prima data trebuia sa fie educat”.„A pus aceasta contracandidata…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a sustinut joi ca seful statului, Klaus Iohannis, doreste un "monopol de putere", este un presedinte "dictator", care vrea sa conduca Guvernul si Parlamentul si care isi ameninta contracandidatii cu procurorii, prin intermediari. "L-am vazut cu totii…

- Klaus Iohannis, actualul președinte, calificat in turul 2 al alegerilor prezidențiale, a spus de ce nu accepta o dezbatere cu Viorica Dancila."Am dovedit ca pot sa coagolez forțele de dreapta care a dus la schimbarea guvernului. In acești ani am dovedit ca ma implic eficient pentru securtitatea…

- Traian Basescu susține ca o dezbatere sau doua intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis ar fi necesare in aceasta campanie electorala. Mai mult, fostul președinte a susținut ca refuzul unei intalniri nu este cea mai buna soluție a campaniei.

- "Imi face o deosebita placere sa ma aflu astazi la Giurgiu, o organizatie fruntasa, o organizatie care de fiecare data a stiut sa treaca peste orice obstacol, sa-si dovedeasca unitatea, puterea si sa obtina de fiecare data un scor foarte bun. (...) Atitudinea guvernului PSD a fost una pro-oameni,…

- Dupa ce s-au anunțat execuții pe banda rulanta in Poliție și Jandarmerie, a ieșit la iveala faptul ca alte doua instituții de forța ale statului roman vor fi decapitate.Se zguduie intregul sistem, dupa ce surse bine informate au dezvaluit ca... Citește AICI ce instituții de forța vor fi DINAMITATE,…

- Campania electorala e pe modul ˝mute˝ Sentimentul general este ca nici nu suntem in plina campanie electorala. E drept ca Autoritatea Electorala Permanenta, printr-un Ghid publicat in Monitorul Oficial la inceputul lunii octombrie, limiteaza foarte mult activitațile clasice de campanie:…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie mi se pare ușor și periculos exagerata veselia care intreține informația ca PSD și Dancila au pierdut totul și victoria opoziției e doar o chestiune de scurt timp. La fel cum veselia din sondaje de opinie care il plaseaza pe Iohannis mereu la mare distanța de urmatorul…