Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, principalele teme de discutie in cadrul reuniunii s-au axat pe cooperarea privind gestionarea pandemiei de COVID-19, reafirmarea perspectivei europene pentru regiunea Balcanilor de Vest, precum si pe reiterarea angajamentului regiunii fata…

- Consiliul pentru IMM-uri considera ca micile afaceri au nevoie de un miliard de euro pentru a reporni dupa criza: “Doar doua din zece IMM-uri sunt bancabile in acest moment” Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj, la puțin timp dupa ce Parlamentul a votat prelungirea starii de urgența. In discursul sau, Președintele Romaniei a ținut sa le mulțumeasca celor care respecta regulile, chiar daca acest lucru inseamna greutați și sacrificii personale.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 7 aprilie a.c., o alocutiune cu prilejul ceremoniei de semnare a Acordului de Colaborare Bienala intre Organizatia Mondiala a Sanatatii Biroul Regional pentru Europa si Ministerul Sanatatii din Romania."Omenirea se confrunta astazi cu o situatie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care se modifica organizarea si funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei.Citește și: Cate cazuri de coronavirus sunt, in realitate, in Romania? Doar așa ajungi sa fii TESTAT! Președintele Romaniei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de ultim moment, legate de situația epidemiei de COVID-19. Șeful statului a vorbit despre criza economica la care se aștapta toți experții domeniului, despre masurile care vor fi luate pentru gestionarea acesteia, dar și despre starea pacienților…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a vorbit despre masurile luate in contextul raspandirii cazurilor cu noul coronavirus.."In ultimele zile, situația privind infecțiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativa semnificativa,…

- Cei 27 sefi de stat europeni nu au ajuns la un compromis, vineri, cu privire la bugetul plurianual al Uniunii Europene. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 20-21 februarie a.c.,...