Iohannis, declarații 23 august: "Sunt lovituri grave" "Astazi, la mai bine de un secol de la instalarea primelor regimuri totalitare, putem spune, fara teama de a gresi, ca nicio utopie nu s-a dovedit mai sangeroasa decat fascismul si comunismul. Regimurile inspirate de aceste ideologii, opuse liberalismului si democratiei, au avut repercusiuni majore asupra dezvoltarii politice a statelor din Europa Centrala si de Est. Vietile a milioane de persoane au fost distruse. In incercarea de a crea omul nou, uzand de politici indreptate impotriva conditiei umane si construind societati bazate exclusiv pe teroare, cele doua regimuri au lasat in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

