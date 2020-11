Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca: Romania a evitat recesiunea si a revenit la crestere economica Economia a crescut cu 5,6 procente Ionel Danca, seful Cancelariei prim ministrului,sustine ca Romania a evitat recesiunea si a revenit la crestere economica, potrivit TVR. Acesta a declarat ca revenirea economica a fost posibila…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, pentru respectarea noului set de masuri restrictive impuse in contextul pandemiei de COVID-19, aratand ca se asteapta ca acestea sa aiba efecte in doua-trei saptamani.„Va cer respectarea masurilor si rabdare. Va trebui sa asteptam doua-trei saptamani…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se afla in aceste momente in criza economica. Iohannis da totuși asigurari ca economia iși revine incet. Potrivit acestuia, in trimestrul trei, a fost observata o creștere economica de 5%.Citește și: Maști neconforme in Romania:…

- Statele Unite au avut o crestere economica de 33,1% in trimestru al treilea al anului 2020, anunta Departamentul american al Comertului, citat de CNBC, potrivit MEDIAFAX.Potrivit estimarilor preliminare, in perioada iulie-septembrie, PIB-ul SUA a crescut cu 33,1%. Economistii estimau o crestere…

- Prim-vicepreședintele PSD spune ca pandemia „a lovit Romania in fața” și avertizeaza ca urmeaza „o lovitura economica direct in plex”. „Pandemia a lovit Romania in fața. Urmeaza o lovitura economica direct in plex. Fara a rezolva criza medicala, nu putem vorbi despre relansarea economiei, intoarcerea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti, la Iasi, ca in trimestrul trei economia Romaniei isi va reveni, iar toate estimarile, atat cele nationale cat si internationale, preconizeaza o crestere pentru anul viitor.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale…

- Coronavirusul a bagat Australia in recesiune, dupa 30 de ani de creștere economica Australia a intrat in prima sa recesiune din 1991, cu o reducere de 7% a economiei in al doilea trimestru, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unor cifre oficiale publicate miercuri, relateaza AFP. Este cea mai…