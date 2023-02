Joi, in cadrul conferinței de presa comune cu Maia Sandu, președintele Klaus Iohannis a confirmat ca Romania este alaturi de Republica Moldova, referindu-se la tentativele ruse de a destabiliza guvernul de la Chișinau. „Romania ramane, totodata, deosebit de vigilenta fata de actiunile hibride ale Rusiei, care, iata, se intensifica la implinirea unui an de razboi”, a spus presedintele, aratand ca tara noastra va continua sa sprijine in mod ferm respectarea suveranitatii si a integritatii teritoriale ale Republicii Moldova, in frontierele sale recunoscute la nivel international. „Republica Moldova…