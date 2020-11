Iohannis a promulgat legea care extinderea deductibilităţii cheltuielilor pentru organizarea învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar Legea are „ca obiect de reglementare extinderea deductibilitatii cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurare invatamantului tehnic preuniversitar si universitar; neimpozitarea veniturilor primite de elevi/studenti pe parcursul invatamantului dual preuniversitar/universitar; deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului dual preuniversitar si universitar, in cazul determinarii venitului net anual in sistem real; neimpozitarea sumelor platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor”. Cheltuielile cu deductibilitate minimala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

