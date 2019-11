Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, distribuie o imagine in care Viorica Dancila și Klaus Iohannis apar in ipostaza de pugiliști, iar Dancila ii da un croșeu președintelui.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu informații…

- Aproape 10 persoane au protestat, marți seara, in fața sediului Bibliotecii Centrale Universitare, cerand o dezbatere reala intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila, candidații la alegerile prezidențiale. Protestatarii s-au adunat in fața Bibliotecii Centrale Universitare (BCU), in timpul dezbaterii…

- Klaus Iohannis considera ca prezenta in turul II al alegerilor prezidentiale nu va fi afectata de lipsa unei dezbateri cu Viorica Dancila. Presedintele crede ca romanii vor „participa in numar mare“ la alegeri. Despre dezbaterea de marti de la Biblioteca Centrala Universitara, Klaus Iohannis spune ca…

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat, sambata, printr-un comunicat de presa ca va organiza marți dezbaterea electorala a președintelui Klaus Iohannis. Echipa de campanie a președintelui Klaus Iohannis si-a exprtimat deja acordul ca SNSPA sa organizeze aceasta dezbatere…

- Scandalul dezbaterii continua! Secretarul general al PSD Mihai Fifor critica lipsa de curaj a președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila.Cozmin Gușa iși anunța revenirea in PSD, dupa excludere: Vreau sa o schimb pe Dancila „Era o vreme in…

- Eschivele lui Klaus Iohannis pe tema unei dezbateri directe cu Viorica Dancila pot avea ca efect o demobilizare a electoratului presedintelui in exercitiu, precum si un castig de imagine pentru candidatul PSD, sustin specialistii pentru „Adevarul”. Insa fuga de confruntare nu-l poate afecta decisiv…

- Ludovic Orban și echipa sa de miniștri au mers, luni seara, cu un microbuz, de la Palatul Cotroceni, unde au depus juramantul, la Palatul Victoria, pentru a-și prelua mandatele. Dupa ce Viorica Dancila a declarat ca nu va preda mandatul succesorului sau, un alt greu al guvernului demis i-a așteptat…

- Klaus Iohannis urmeaza sa faca declarații de presa incepand cu ora 17.00 la Palatul Cotroceni. Președintele este așteptat sa spuna ce decizie a luat in legatura cu mandatele de miniștrii ramase vacante dupa plecarea ALDE de la guvernare. Declarațiile șefului statului vin dupa ce premierul Viorica Dancila…