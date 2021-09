Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu presedintele executiv al American Jewish Committee (AJC), David Harris, in marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, prilej cu care a subliniat ingrijorarea Romaniei fata de cresterea discursului antisemit in contextul crizei sanitare, mai ales in mediul online, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului a reiterat condamnarea ferma de catre Romania a acestor evolutii, subliniind eforturile recente in materie intreprinse de tara noastra, concretizate in adoptarea, in luna mai a acestui an, a "Strategiei nationale…