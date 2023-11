Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției Alina Gorghiu a transmis, marți, procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ cererile de urmarire penala formulate de președintele Romaniei pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila.„Ministra justiției, Alina Gorghiu i-a transmis Procurorului General al Parchetului de pe…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu i-a transmis Procurorului General al Romaniei cererile de urmarire penala semnate de președintele Klaus Iohannis pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, foști miniștri USR ai sanatații, care au ramas fara imunitate in dosarul vaccinurilor, pornit de DNA, a anunțat…

- Presedintele Klaus Iohannis,a transmis luni, ministrului justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Vasile Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul in care sunt acuzati de abuz in serviciu, privind achizitia de vaccinuri,…

- Peședintele Klaus Iohannis a semnat pentru cererile de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului Justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:– cererea de urmarire penala a domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, luni (27.11.2023), aviz pentru inceperea urmaririi penale impotriva foștilor miniștri ai Sanatații – Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihaila (Reper), in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid, anunța Admninistrația Prezidențiala. Președintele Romaniei, domnul Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde cererilor de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:- cererea de urmarire penala…

- Tunul dat de baieții deștepți in pandemie iese la iveala. Vizați sunt doi foști miniștri ai Sanatații - Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, dar și fostul premier din acea perioada - Florin Cițu, actual senator.Precizam ca miniștrii și foștii miniștri nu pot fi urmariți penal fara cerere din partea Camerei…

- Tunul dat de baieții deștepți in pandemie iese la iveala. Vizați sunt doi foști miniștri ai Sanatații - Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, dar și fostul premier din acea perioada - Florin Cițu, actual senator.Precizam ca miniștrii și foștii miniștri nu pot fi urmariți penal fara cerere din partea Camerei…