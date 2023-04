Ioana Sîngeorzan şi Eduard Ionescu, vicecampioni europeni U21 la dublu mixt la tenis de masă Sportivii Ioana Singeorzan si Eduard Ionescu au castigat, sambata, argintul continental la dublu mixt U21, ei fiind invinsi in finala competitiei. Ionescu si Singeorzan au pierdut ultimul act cu echipa Samuel Kulczycki/Zuzanna Wieglos, scor 1-3 (11-9, 10-12, 6-11, 5-11). Este prima medalie a Ioanei si a doua cucerita de Eduard, dupa bronzul de la dublu masculin, alaturi de Darius Movileanu. Rezultatele inregistrate de sportivii romani pe parcursul competitiei de dublu mixt: Finala Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan - Samuel Kulczycki/Zuzanna Wieglos 1-3 (11-9, 10-12, 6-11, 5-11) Semifinale Eduard… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

