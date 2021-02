La inceputul anului 2021, Ioana Nastase (44 de ani), actuala soție a fostului jucator de tenis Ilie Nastase (74 de ani), a declarat ca a fost agresata de acesta. „Nu sunam la 112 daca ma agresa doar verbal”, a spus atunci. Ioana Nastase, despre impacarea cu Ilie Nastase: „Sunt o femeie mai calculata” In urma incidentului, perechea a fost fotografiata deseori impreuna in oraș. Tocmai din acest motiv s-a speculat ca cei doi s-ar fi impacat. „Ieșim foarte des. Nu traim in jungla. E normal sa servești masa. E normal sa stai de vorba. Inca nu ne-am impacat. Eu sunt o femeie mai calculata și nu iau…